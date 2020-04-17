Благодатный огонь прибудет в Украину: когда и где будут раздавать

Одна из основных пасхальных традиций все же будет соблюдена

Хотя руководство Православной церкви Украины планирует вместо транспортировки Благодатного огня из Иерусалима потратить средства на помощь медикам в разгар эпидемии, огонь все же попадет в страну.

Как сообщили 17 апреля в пресс-службе Украинской православной церкви, они планируют доставить Благодатный огонь в Киев около 19:00-20:00 18 апреля.

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Раздавать его будут в Свято-Воскресенском (афганском) храме, который находится на улице Лаврской, 27, однако ввиду эпидемиологической ситуации будут приняты особые меры: в УПЦ МП просят направлять только одного представителя от епархии который должен предварительно сообщить время своего прибытия настоятелю храма протоиерею Сергию Ющику.

При этом в аэропорту огонь раздаваться не будет.

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Отмечается, что данное решение было принято по благословению предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Напомним, что из-за распространения эпидемии украинские власти уже несколько раз призывали сограждан воздержаться от посещения церквей на Пасху, а президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой отказаться от пикников и других массовых собраний в этот день.

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Кроме того, "Медиа Группой Украина" и исследовательская компания Gradus Research провели всеукраинский опрос об отношении украинцев к празднованию Пасхи в разгар карантина. С его результатами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

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