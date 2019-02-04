Швеция сделала заявление по ситуации в Венесуэле

Стокгольм считает Гуайдо легитимным временным президентом республики

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Швеция сделала заявление по ситуации в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59e/4da/5c559e4da483e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59e/4da/5c559e4da483e.jpg 2019-02-04T11:19:00+02:00 Другие страны Стокгольм считает Гуайдо легитимным временным президентом республики

Швеция рассматривает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо как легитимного временного президента республики. Об этом в понедельник в интервью Шведскому радио заявила глава МИД королевства Маргот Валльстрём.

"В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента", - сказала она.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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