Швеция сделала заявление по ситуации в Венесуэле
Стокгольм считает Гуайдо легитимным временным президентом республики
Швеция рассматривает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо как легитимного временного президента республики. Об этом в понедельник в интервью Шведскому радио заявила глава МИД королевства Маргот Валльстрём.
"В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента", - сказала она.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.
В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
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