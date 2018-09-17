Швейцария потребовала от РФ прекратить шпионить на ее территории

Сегодня, 03:42

МИД Швейцарии в этом году трижды вызывал посла РФ в Берне, чтобы выразить обеспокоенность

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Правительство Швейцарии потребовало, чтобы Российская Федерация прекратила любую шпионскую деятельность на ее территории, передает Reuters. 

Как передает издание, Министерство иностранных дел Швейцарии в этом году три раза вызывало посла России в Берне, чтобы выразить обеспокоенность по поводу предполагаемых операций против организаций, базирующихся в Швейцарии, включая лабораторию, используемую для испытания химического оружия.

"Швейцарский МИД призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской земле или против швейцарских целей", – говорится в заявлении.

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Кроме того, швейцарское Разведывательное управление заявило, что накануне оно работало с британскими и голландскими коллегами, чтобы сорвать российский заговор, который, предполагается, был нацелен на Швейцарскую лабораторию.

Как передает агентство, местная газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемые агенты направляются в лабораторию возле Берна, которая анализирует химическое и биологическое оружие и проверяет нервно-паралитические агенты, такие как Новичок. 

Не так давно правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.

Как мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.
Россия, Швейцария, шпионаж, шпион

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