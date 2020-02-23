Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом "кризисом и большим испытанием" для Китая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 "кризисом и большим испытанием" для своей страны.

Как передает Deutsche Welle, на посвященном борьбе с вирусом заседании, проходящем в Пекине в воскресенье, Си Цзинпинь заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с "угрозой здоровью такого большого масштаба", которая "распространяется с самой невероятной скоростью".

"Проблема распространения коронавируса – крайне серьезная и сложная, а решение вопроса с профилактикой и контролем над заболеванием находится на критической стадии", – отметил китайский лидер.

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Он также признал "упущения" в реакции китайских властей на эпидемию и заявил о необходимости обобщить сделанный опыт и учиться на своих ошибках.

Си Цзинпинь считает, что эпидемия будет иметь большие последствия для экономики и общества Китая, но они будут "временными и преодолимыми".

Между тем, власти Китая ранее заявили, что смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.

Напомним, вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

На 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 – летальные. При этом выздоровели 23 232 человек. В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая – Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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