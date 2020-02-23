По состоянию на 23 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 78 817 инфицированных коронавирусом

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Указано, что на 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 – летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

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В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая – Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область): местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

В тренде В Украине нет случаев коронавируса — Минздрав

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

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