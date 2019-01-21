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Сирия нанесла ракетный удар по Израилю и получила "ответку"

Сегодня, 08:02

Запущенную по Голанским высотам ракету перехватила система ПВО Израиля "Железный купол"

Фото: AFP
Сирия нанесла ракетный удар по Израилю и получила "ответку" //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55d/ce1/5c455dce16b6a.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55d/ce1/5c455dce16b6a.jpg Другие страны Запущенную по Голанским высотам ракету перехватила система ПВО Израиля "Железный купол"

В Израиле системы противовоздушной обороны перехватила зенитную ракету, запущенную с территории Сирии. Об этом сообщила Армия обороны страны в Twitter.

"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", – говорится в сообщении.

В свою очередь, израильские военные начали наносить по целям иранских сил на территории Сирии.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения – ред.) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает Вооруженные силы Сирии от попыток нанести урон израильской территории или силам", – говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по иранскому складу и логистическим целям, использовавшимся для передачи оружия ливанской группировке "Хезболлах", в Сирии.

Напомним, Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Израилюс целью обеспечить его возможность защищаться от действий Ирана в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

Израиль, Сирия, обстрелы, ракетный удар

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Источник:

ТАСС

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