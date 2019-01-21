Сирия нанесла ракетный удар по Израилю и получила "ответку"
Запущенную по Голанским высотам ракету перехватила система ПВО Израиля "Железный купол"
В Израиле системы противовоздушной обороны перехватила зенитную ракету, запущенную с территории Сирии. Об этом сообщила Армия обороны страны в Twitter.
"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", – говорится в сообщении.
В свою очередь, израильские военные начали наносить по целям иранских сил на территории Сирии.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения – ред.) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает Вооруженные силы Сирии от попыток нанести урон израильской территории или силам", – говорится в распространенном военными заявлении.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по иранскому складу и логистическим целям, использовавшимся для передачи оружия ливанской группировке "Хезболлах", в Сирии.
Напомним, Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Израилюс целью обеспечить его возможность защищаться от действий Ирана в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
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