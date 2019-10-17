Смертельная авария в Саудовской Аравии с иностранцами: 35 погибших

На западе королевства грузовик столкнулся с автобусом, в котором ехали паломники

Фото: Al-Riyadh

Правоохранительные органы Саудовской Аравии расследуют крупную дорожную аварию, которая случилась на западе королевства.

По данным портала SPA, ДТП произошло в провинции Медина, где 16 октября грузовик столкнулся с частным автобусом.

Насколько известно, в автобусе ехали паломники из азиатских и арабских стран. В целом, в салоне транспортного средства находилось 39 иностранцев.

В результате случившегося 35 человек погибли, еще четверо получили ранения и были в экстренном порядке госпитализированы.

Предполагаемая причина трагедии – неисправность автобуса.

Губернатор Медины принц Фейсал уже выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, в прошлом году в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби произошло масштабное ДТП с участием 44 автомобилей, в результате чего ранения получили 22 человека. Авария произошла из-за плохой видимости на дороге, вызванной туманом.

А этим летом в египетской провинции Эль-Бухейр на севере страны произошло крупное ДТП – столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками. В результате погибли не менее семи человек и еще 16 пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама