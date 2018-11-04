Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения

Грузовик и легковушка столкнулись в районе города Сонепат в штате Харьяна

В воскресенье, 4 ноября, в Индии грузовик столкнулся автомобилем, в результате чего погибли 12 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По предварительной информации, грузовик выехал на большой скорости на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии.

Смертельное столкновение произошло в районе города Сонепат в штате Харьяна.

Отмечается, что в ДТП также пострадали водители и пассажиры двух мотоциклов.

Ранее в Индии внедорожник протаранил грузовик, в результате чего погибли 10 человек. Жертвы аварии, которые были родственниками, возвращались из паломнической поездки.

Напомним, 9 апреля в индийском штате Химачал-Прадеш школьный автобус упал в пропасть: погибли 26 детей и трое взрослых. Все погибшие дети были возрастом младше 10 лет.

А 17 марта 14 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Индии, еще более 40 человек получили ранения. Отмечается, что автобус ехал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.