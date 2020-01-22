Смертельный вирус в Китае: в Пекине закончились респираторы

Фото: REUTERS/Bobby Yip

На фоне распространения эпидемии вирусной пневмонии, жертвами которой в Китае стали уже девять человек, в Поднебесной возник дефицит респираторов.

Как сообщают СМИ, 22 января сертифицированный Национальным институтом охраны труда США респиратор типа №95, который является одной из самых популярных форм защиты среди населения и которым пользуются даже китайские медики, было невозможно купить ни в аптеках, ни в онлайн-магазинах.

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В частности, масок не оказалось в аптеках и супермаркетах делового района Пекина – Чаоян, а также в онлайн-системе доставки Eleme.

Впрочем, помимо таких респираторов, жители Китая носят и обычные одноразовые марлевые повязки, респираторы для защиты от загрязнения воздуха и простые тканевые маски.

Кроме масок, ажиотаж возник и вокруг поливитаминных комплексов, влажных салфеток, антибактериальных гелей для рук и других средств гигиены.

Напомним, что по официальным данным новым типом коронавируса в Китае инфицированы 440 человек.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

Проблема усугубляется тем, что именно сейчас сотни миллионов людей едут в Китай из других стран Азии, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, который в этому году отмечается 25 января. Именно поэтому вирус может очень быстро распространиться по всему восточно-азиатскому региону, предупреждают медики.

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