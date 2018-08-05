СМИ опровергли информацию о покушении на президента Венесуэлы

Недалеко от места проведения парада взорвался баллон с газом

Покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии не было, по словам пожарных произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

В районе происшествия было видно дым, поднимавшийся из окна здания.

Как ранее утверждал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, несколько беспилотников упали и взорвались в районе проведения парада в столице Венесуэлы Каракасе, на котором присутствовал президент страны Николас Мадуро. При этом пострадало около десятка военных.

По имеющимся данным, взрывы произошли, когда глава государства произносил речь перед военными. После этого сотрудники охраны президента Венесуэлы эвакуировали его с одной из улиц Каракаса.

По словам Х.Родригеса, речь идёт о попытке покушения. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Н.Мадуро не пострадал и вернулся к работе в обычном режиме.

Напомним, недавно в Венесуэле президент Николас Мадуро сообщил о деноминации национальной валюты, которая будет привязана к своей криптовалюте.



Также Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.