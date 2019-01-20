СМИ узнали, где может пройти второй саммит США-КНДР
В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, именно такие планы по предстоящей встрече у администрации американского президента.
В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля.
Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.
Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.
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