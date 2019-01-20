СМИ узнали, где может пройти второй саммит США-КНДР

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля

Фото: AFP

СМИ узнали, где может пройти второй саммит США-КНДР //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fdd/ee0/5c3fddee0ed1c.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fdd/ee0/5c3fddee0ed1c.jpg 2019-01-20T20:29:59+02:00 Другие страны В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, именно такие планы по предстоящей встрече у администрации американского президента.

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына.

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Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.

Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.

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