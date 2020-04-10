Собаки – больше не еда: в Китае приняли историческое решение

В обновленный перечень животных, разрешенных для разведения, вошли 18 традиционных видов скота и 13 видов диких животных

Власти Китая запретили разведение собак с целью употребления в пищу собачьего мяса. Так, Министерство сельского хозяйства КНР сообщило, что собаки больше не будут считаться домашним скотом. Этот термин используется для обозначения животных, которых можно разводить для обеспечения пищи, молока, меха, клетчатки и лекарств, или для нужд спорта или военных, сообщает Reuters.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественным интересом и любовью к защите животных, собаки стали домашними питомцами и на международном уровне не считаются домашним скотом", - говорится в уведомлении.

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Как отмечается, в обновленный перечень животных, разрешенных для разведения, вошли 18 традиционных видов скота, включая крупный рогатый скот, свиней, птицу и верблюдов. В списке оказались и 13 видов диких животных, среди них: северные олени, альпаки, фазаны, страусы и лисы. Документ вынесен на обсуждение общественности.

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Ранее власти китайского Шэньчжэня, который является пятым по величине городом в стране, из-за пандемии COVID-19 запретили местным жителям есть домашних животных. Соответствующий закон вступит в силу 1 мая. Активисты назвали это решение "историческим событием", которое стало переломным моментом в вопросе защиты животных в Китае.

Напомним, ввоз животных в Украину из Китая временно запрещен.

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