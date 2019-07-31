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Sony не исключает возможности увеличения цен из-за торговой войны США и Китая

Сегодня, 05:42

Sony еще окончательно не решила, как она отреагирует на расширение тарифов

/ Фото: pexels.com

Sony не исключает возможности увеличения цен из-за торговой войны США и Китая https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/PlayStation https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/PlayStation Другие страны Sony еще окончательно не решила, как она отреагирует на расширение тарифов

Японская корпорация Sony заявила, что будет вынуждена поднять розничные цены в США на свои игровые приставки PlayStation, если нынешняя американская администрация продолжит политику повышения тарифов на составные части консолей, произведенные в Китае. Об этом сообщила газета The Wall Street Jounal, цитируя высказывание финансового директора японской компании Хироки Тотоки.

"Мы полагаем, о чем и уведомили правительство США, что увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам", — отметил Тотоки. Он добавил, что Sony "еще окончательно не решила, как она отреагирует на расширение тарифов, но изучает варианты, в том числе и возможность возложить часть бремени на потребителей". На сегодня, пояснил финансовый директор корпорации, тарифы "не сильно повлияли" на Sony, но компания, указал он, будет "сохранять бдительность в отношении потенциального риска".

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Бизнес, связанный с PlayStation, является наиболее прибыльным подразделением Sony. Китайские фирмы, работающие с японской корпорацией, производят большую часть составляющих этой игровой приставки.

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Ранее Sony объявила, что планирует представить видеоприставку следующего поколения уже к 2020 году. Новая модель, как полагают разработчики, будет изначально включать несколько более дорогих технологий, которые повысят ее цену даже без тарифов, которые Соединенные Штаты вводят в отношении китайских товаров.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении переговоров Китая и США было достигнуто на встрече американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20. Трамп тогда пообещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, а также смягчил ограничения на деятельность китайской компании Huawei.

При этом стороны уже ввели серьезные торговые ограничения в отношении друг друга. Так, с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. В ответ власти Китая с 1 июня 2019 года ввели ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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Источник: ТАСС

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