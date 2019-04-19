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Совбез ООН не может согласовать текст резолюции по Ливии

Сегодня, 00:47

Против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация

Фото: Getty Images

Совет Безопасности ООН в ходе состоявшихся консультаций из-за ряда противоречий не смог согласовать текст проекта резолюции по Ливии. Об этом сообщили дипломатические источники в организации.

Основным пунктом предложенного Великобританией документа является призыв к немедленной деэскалации ситуации и прекращению огня. В то же время в нем содержится упоминание Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в качестве провокатора эскалации.

"Против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация", — сказал один из дипломатов, принимавших участие во встрече. Ранее постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила также сообщил журналистам, что считает недостаточно учтенной позицию Африканского союза.

По словам другого источника, "несколько делегаций запросили дополнительное время для консультаций". Все 15 стран Совбеза сходятся в необходимости призвать стороны в Ливии к прекращению огня, добиться деэскалации и возвращения к политическому процессу. В связи с этим работа над документом будет продолжена.

Председательствующий в СБ в апреле постпред Германии Кристофер Хойсген также заявил, что на консультациях обсуждался вопрос нарушения оружейного эмбарго. "Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе сказал о том, что стороны конфликта получают оружие из-за рубежа. Необходимо обеспечить соблюдение эмбарго", — отметил дипломат.

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния со штурмующими силами хафтаровцев.

Все это время на окраинах Триполи идут позиционные бои враждующих сторон, которые обвиняют друг друга в беспорядочных обстрелах, в том числе жилых районов. И хафтаровцы, которые утверждают, что стоят на окраинах столицы и готовятся войти в нее, и лояльные триполийскому кабмину силы применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений уже погибли более 170 и ранения получили свыше 750 человек.


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Тег Ливия, кризис, Совбез ООН, резолюция

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Источник:

ТАСС

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