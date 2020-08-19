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Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ситуации в Мали

19 августа, 00:29

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Встреча состоится в закрытом формате

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж.

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Об этом сообщил источник в организации, – пишет ТАСС.

"Внеочередная встреча пройдет 19 августа в закрытом формате", — сказал он.

Напомним, что в Мали – государстве в Западной Африке – военные устроили мятеж, отстранили от власти и арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе.

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Президент и премьер находились в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны Бамако, когда туда ворвались солдаты. Они доставили главу государства и премьера на армейскую базу Кати (в 20 км от столицы).

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Мятежники действовали последовательно. Ранним утром были арестованы ряд министров, включая главу Минфина и МИД, спикер парламента. Были произведены аресты среди высших генералов, захвачено помещение Генерального штаба. Мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Вслед за этим мятежники выдвинули ультиматум главе государства. В конце-концов мятежники задержали главу государства и премьер-министра.

Видео: Reuters

Напомним, в 2017 года в соседнем с МалиКот-д’Ивуаре военные тоже устроили мятеж и захватили второй по величине город страны – Буаке, в котором находились высокопоставленные военные и чиновники.

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Мали Совбез ООН мятеж

Источник: ТАСС

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