Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Спецназ, фура и вертолет: как доставили в больницу мужчину весом в 330 кг

20 июня, 22:27

Нур Хассан официально считается самым толстым жителем Пакистана


Вертолет скорой помощи – для толстяка. Именно так доставляли в больницу Нура Хассана, который официально считается самым тяжелым жителем Пакистана. Его вес достигает 330 килограммов.

Когда мужчине стало плохо, пришлось направить военные спасательные бригады и специальную технику: сперва десять спецназовцев вынесли больного из дома на носилках, а потом автопогрузчик поднял носилки на фуру, которая и доставила пациента до вертолета.

В лечение какого именно характера нуждается самый тучный пакистанец, не сообщается.

Напомним, в прошлом году стало известно, что мексиканец Хуан Педро Франко, который считался самым толстым мужчиной в мире, похудел, сбросив 130 килограммов за год. 33-летнему мужчине сделали несколько операций и удалили половину желудка. Кроме того, он соблюдает диету и много тренируется.

Также в конце 2018 года стало известно об успехах в борьбе с ожирением 14-летнего жителя Индии Михира Джаина. После операции по уменьшению желудка и диет весивший 237 кг самый толстый мальчик на планете похудел на целых 100 кг.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Пакистан, вертолет, ожирение, толстый

Вы сейчас просматриваете новость " Спецназ, фура и вертолет: как доставили в больницу мужчину весом в 330 кг". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России хотят начать штрафовать полных людей

19 февраля, 01:42

Российский Минздрав обсудит возможность измерения талии сотрудников в качестве профилактики производственного здоровья

Смартфоны вызывают ожирение – исследование ученых

18 марта, 07:25

Просмотр смартфона во время приема пищи заставляет людей переедать

Самый толстый ребенок Индонезии похудел почти на центнер и мечтает стать футболистом: видео

3 января, 05:00

Мальчик весил 190 килограммов, не мог ходить в школу, практически не двигался

Ему больше не насыпать: тренер запретил целому городу кормить своего подопечного-толстяка

23 октября 2018, 09:54

Наставник развесил плакаты в кафе и закусочных

Каждый четвертый украинец страдает от ожирения – ВОЗ

13 сентября 2018, 14:47

Избыточный вес эксперты Всемирной организации традиционно вычисляют по показателям массы тела и роста человека

"Цієї миті рік потому": 130-килограммовая украинка удивила преображением

20 сентября 2018, 09:45

Девушка похудела почти на 60 кг

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Когда у человека наступает старость

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Великобритания 94: Чёрный флаг

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Рейдерство на Печерских склонах: бандиты претендуют на землю

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Эти монеты СССР стоят миллионы: присмотритесь внимательно

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь