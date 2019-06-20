Спецназ, фура и вертолет: как доставили в больницу мужчину весом в 330 кг

Нур Хассан официально считается самым толстым жителем Пакистана

Вертолет скорой помощи – для толстяка. Именно так доставляли в больницу Нура Хассана, который официально считается самым тяжелым жителем Пакистана. Его вес достигает 330 килограммов.

Когда мужчине стало плохо, пришлось направить военные спасательные бригады и специальную технику: сперва десять спецназовцев вынесли больного из дома на носилках, а потом автопогрузчик поднял носилки на фуру, которая и доставила пациента до вертолета.

В лечение какого именно характера нуждается самый тучный пакистанец, не сообщается.

Напомним, в прошлом году стало известно, что мексиканец Хуан Педро Франко, который считался самым толстым мужчиной в мире, похудел, сбросив 130 килограммов за год. 33-летнему мужчине сделали несколько операций и удалили половину желудка. Кроме того, он соблюдает диету и много тренируется.

Также в конце 2018 года стало известно об успехах в борьбе с ожирением 14-летнего жителя Индии Михира Джаина. После операции по уменьшению желудка и диет весивший 237 кг самый толстый мальчик на планете похудел на целых 100 кг.

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