В Астане будут решать судьбу Сирии: прибудут представители оппозиции

Все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие

В понедельник и вторник, 14-15 мая, в столице Казахстана Астане состоятся новые переговоры с участием делегаций России, Турции, Ирана, Сирии и сирийской оппозиции, которая ранее заявляла о приостановлении своего участия в астанинском процессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.

"Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Хосейном Джабери Ансари", – уточнили в МИД.

Как пояснили в ведомстве, за день до начала мероприятия гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 15 мая.

На одной из предыдущих встреч в Астане страны-гаранты были близки к согласованию итогового документа, однако подписывать его стороны конфликта в Сирии не спешили.