Стала известна причина задержания британского танкера Ираном

Мэй проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra

Фото: marinetraffic.com

Из записи радиообмена между кораблем Корпуса стражей Исламской революции и фрегатом ВМС Великобритании, находившимся в Ормузском проливе, следует, что иранцы потребовали от танкера Stena Impero изменить курс "из соображений безопасности".

C британского фрегата прозвучал ответ, что "курсу танкера не следует мешать". Запись радиообмена опубликовал в воскресенье американский телеканал CNN:

Корабль КСИР вызывает Stena Impero: – Незамедлительно измените курс.

Фрегат ВМС Великобритании вызывает Stena Impero: – Stena Impero, это британский боевой корабль F236, я отмечаю, в рамках международного права вашему проходу нельзя мешать или препятствовать.

Корабль КСИР вызывает корабль ВМС Великобритании: F236, это корабль КСИР, никаких сложностей нет, я хочу проверить судно по соображениям безопасности.

Также стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra ("Кобра") в связи с задержанием британского танкера Stena Impero ("Стена имперо") в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн.

Ожидается, что глава британского правительства, которая в среду покинет свой пост, получит от членов своего кабинета и приглашенных на заседание других официальных лиц обновленную информацию о развитии ситуации вокруг данного инцидента и обсудит вопросы безопасности судоходства в зоне Персидского залива.

Комитет Cobra уже дважды заседал по вопросу о захвате танкера — сначала в ночь с пятницы на субботу, а затем уже собственно в субботу, однако Мэй на этих заседаниях не присутствовала, находясь в тот момент в своем избирательном округе Мейденхед. По окончании второго из этих заседаний глава британского МИД Джереми Хант пообещал, что рассмотренные комитетом предложения по защите британских и международных морских перевозок будут изложены им в понедельник в Палате общин британского парламента.

Британские СМИ не исключают, что Лондон может объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций, в том числе мер по замораживанию иранских активов. В то же время в воскресенье министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выразил сомнения, что предлагаемые меры коснутся санкционного режима, поскольку Соединенное Королевство и так уже придерживается широкого набора антииранских санкций.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Ранее сообщалось, что два разведывательных агентства Великобритании – Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) – расследуют причастность России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

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