Британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера

Участие РФ в инциденте с задержанием танкера могло произойти только с санкции Путина

Фото: marinetraffic.com

Два разведывательных агентства Великобритании – Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) – расследуют причастность России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero. Об этом сообщали в воскресенье газета Sunday Mirror".

Ссылаясь на источники в службах безопасности, издание сообщает, что МИ-6 и GCHQ выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

Газета также ссылается и на источник в оборонном ведомстве, который информировал о том, что британский фрегат Montrose бросился на помощь танкеру, но прибыл на место происшествия с 10-минутным опозданием. Данный источник также сообщил, что в момент отдачи приказа фрегату танкер еще находился в территориальных водах Омана, но когда Montrose прибыл на место инцидента, Stena Impero уже заставили зайти в воды, подконтрольные Ирану.

Издание также приводит данные еще одного своего информационного источника в "западных службах безопасности", который сообщил, что "у России есть технологии по подделке GPS", а также что РФ "могла помочь Ирану в этой авантюре". Он добавил, что "Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и российская разведка очень тесно взаимодействовали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Газета также утверждает, что участие РФ в инциденте с задержанием танкера могло произойти "только с санкции президента (РФ Владимира) Путина", и что предположения об этом участии последовали после того, как агенты британских спецслужб узнали, что Россия обладает способностью вводить корабли в заблуждение с помощью ложных данных об их местоположении. А это означает, утверждается в статье, что сбившийся с курса "британский танкер мог (ошибочно) думать, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод". Издание также напоминает о неком апрельском докладе, в котором утверждалось, что Россия стоит за 10 тысячами инцидентов, связанных с подменой данных.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. По сообщению телеканала, танкер задержан за нарушение международного морского права.

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Оператор британского танкера Stena Impero подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив, об этом говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу. Его экипаж состоит из 23 человек.

Иранское агентство ISNA в свою очередь опубликовало заявление КСИР, в котором говорится об аресте британского танкера "из-за несоблюдения международного законодательства".

Ранее власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

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