Стало известно, будут ли Россия и Япония обсуждать вопрос Курил на саммите G20

Разногласия, в частности, касаются утилизации отходов и в сфере туризма

Курильские острова // Фото из открытых источников.

Из-за существующих разногласий между Москвой и Токио невозможно заключить окончательное соглашение по ведению совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, сообщает Kyodo.

Подписание документа планировалось в ходе предстоящей встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке. Как сообщает издание, соглашению было уделено недостаточно внимания из-за подготовки мирного соглашения между Россией и Японией. Разногласия в частности касаются утилизации отходов и в сфере туризма.

Российская сторона, как пишет издание, рассчитывала на масштабные проекты: возведение мусороперерабатывающего завода, а также строительство гостиниц и прочей туристической инфраструктуры. В то время, как японские власти предложили учредить туроператора для морских экскурсий, а также установить на островах прессы для мусора, чтобы уменьшить его объем.

Соглашение о СДХ на Курилах было принято на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Нагато в декабре 2016 года. Было решено, что сотрудничество будет вестись по пяти направлениям: аквакультуре, тепличным хозяйствам, ветроэнергетике, туризму и переработке отходов.

Стоит напомнить, что Путин заявил, что "планов спускать российский флаг на Курилах - нет".

Как мы писали ранее, японский депутат Ходака Маруяма подал в отставку из-за скандала вокруг Курильских островов – во время визита на остров Кунашир он спросил у бывших жителей гряды, не хотят ли они ее отвоевать у России.

Член нижней палаты парламента Японии от партии "Иссин но кай" извинился и, взяв свои слова обратно, назвал их неподобающими.

Кроме того, японское правительство тоже осудило поведение политика. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга сказал, что подобные высказывания вызывают сожаление, и решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путем.

Мы также писали о протесте, который Япония выразила России после размещения на Курильских островах военной авиации.

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