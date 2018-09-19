Стало известно имя первого в истории космического туриста

Сегодня, 02:51

Японец Юсаку Маэзава отправится на орбиту Луны уже через 5 лет


Стало известно имя первого в истории космического туриста. Японец Юсаку Маэзава отправится на орбиту Луны уже через 5 лет. И не один. И даже не с близкими людьми.

Ему 42 года. Он музыкант, модельер и основатель компании по продаже одежды на заказ. А еще Маедзава – миллиардер. Один из самых богатых людей Японии.

Юсаку Маезава заявил, что отправится в путешествие не один. Он забронировал места для художников, музыкантов и режиссеров, которые, вернувшись домой, смогли бы воссоздать то, что увидят собственными глазами. И хотя билет на одного человека стоит около 35 млн долларов, каждому деятелю культуры он достанется бесплатно.

Старт запланирован через 5 лет с космодрома американского штата Флорида на космическом аппарате Big Falcon Rocket, который сейчас строят. Этот корабль, по словам Илона Маска, превзойдет любые созданные ранее корабли.

Ранее сообщалось, что США снова собрались отправить астронавта на Луну.

Также сообщалось, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие для военных действий в космосе.
космос, полет, Маск

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