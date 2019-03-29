Стало известно, когда объявят название эры правления нового императора Японии

Глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи

Фото из открытых источников.

Стало известно, когда объявят название эры правления нового императора Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg 2019-03-29T03:53:00+02:00 Другие страны Глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи

Действующий комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления

Правительство Японии приняло решение объявить название эры правления нового императора Нарухито, который вступит на престол 1 мая после отречения своего отца, нынешнего монарха Акихито, ровно за месяц до этого — 1 апреля в 11:30 по местному времени. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Комитет экспертов по вопросу названия новой эры соберется утром 1 апреля на 40-минутное последнее заседание. Озвученные там предложения будут затем переданы председателям обеих палат парламента и их заместителям, чтобы заслушать их мнения. Название новой эры будет объявлено мною в 11:30, после чего примерно в 12:00 премьер-министр Синдзо Абэ проведет пресс-конференцию", — сказал он.

По его словам, глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи. Как сообщило агентство Киодо, в пятницу Абэ также проведет встречу с императором Акихито, в ходе которой лично расскажет ему о предстоящем историческом процессе.

Предполагается, что действующий сейчас комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления Нарухито. Ни один из вариантов не должен повторять термины, применявшиеся при прежних монархах. В процессе определения названия будут заслушаны мнения глав обеих палат парламента, а окончательное решение утвердит правительство по предложению премьер-министра.

В Японии действуют две системы летоисчисления — обычная международная и по годам пребывания монархов на престоле. Таким образом, сейчас в стране одновременно идут 2019-й год и 31-й год Хэйсэй — так называется эра правления нынешнего императора Акихито. 30 апреля он по собственному желанию уйдет на покой, а на следующий день его старший сын наследный принц Нарухито станет новым императором.

Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.

Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.

Напомним, жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человекомна Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней.

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