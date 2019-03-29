Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Стало известно, когда объявят название эры правления нового императора Японии

Сегодня, 03:53

Глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Стало известно, когда объявят название эры правления нового императора Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg Другие страны Глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи

Действующий комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления

Правительство Японии приняло решение объявить название эры правления нового императора Нарухито, который вступит на престол 1 мая после отречения своего отца, нынешнего монарха Акихито, ровно за месяц до этого — 1 апреля в 11:30 по местному времени. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Комитет экспертов по вопросу названия новой эры соберется утром 1 апреля на 40-минутное последнее заседание. Озвученные там предложения будут затем переданы председателям обеих палат парламента и их заместителям, чтобы заслушать их мнения. Название новой эры будет объявлено мною в 11:30, после чего примерно в 12:00 премьер-министр Синдзо Абэ проведет пресс-конференцию", — сказал он.

По его словам, глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи. Как сообщило агентство Киодо, в пятницу Абэ также проведет встречу с императором Акихито, в ходе которой лично расскажет ему о предстоящем историческом процессе.

Предполагается, что действующий сейчас комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления Нарухито. Ни один из вариантов не должен повторять термины, применявшиеся при прежних монархах. В процессе определения названия будут заслушаны мнения глав обеих палат парламента, а окончательное решение утвердит правительство по предложению премьер-министра.

В Японии действуют две системы летоисчисления — обычная международная и по годам пребывания монархов на престоле. Таким образом, сейчас в стране одновременно идут 2019-й год и 31-й год Хэйсэй — так называется эра правления нынешнего императора Акихито. 30 апреля он по собственному желанию уйдет на покой, а на следующий день его старший сын наследный принц Нарухито станет новым императором.

Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.

Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.

Напомним, жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человекомна Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Япония, император

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда объявят название эры правления нового императора Японии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Японии произошло сильное землетрясение

27 марта, 03:19

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Миядзаки

В Японии в школьных учебниках южные Курилы укажут как "исконные территории"

26 марта, 09:07

Также как "исконные территории" будут указаны острова Сенкаку и Такэсима

На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

19 марта, 09:29

Престол займет старший сын императора Акихито

Токио боится, что Brexit сильно ударит по японскому бизнесу

18 марта, 05:31

В японском правительстве боятся, что отсутствие соглашения отразится на местном бизнесе

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Розенко пояснил, когда выплатят пенсии жителям Донбасса

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган