Стало известно, когда в Сингапуре начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса

В исследованиях примут участие около 100 волонтеров в возрасте от 21 до 80 лет

Ученые Сингапура на следующей неделе приступают к первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с американскими коллегами. Об этом сообщила заместитель руководителя по клинической и научной работе кластера медучреждений SingHealth Джэнни Лоу, – пишет ТАСС,

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По ее словам, "на данном этапе в исследованиях примут участие около 100 волонтеров в возрасте от 21 до 80 лет". "Как ожидается, работа продлится до конца октября", — уточнила Лоу. Она отметила, что "на первой фазе предстоит оценить потенциальную токсичность препарата, а также то, каким образом он будет выводиться из организма".

На втором этапе запланированы аналогичные исследования, но уже с привлечением большего числа волонтеров. "Мы хотим, чтобы тогда в тестировании участвовало как можно больше пожилых людей", — сказала Лоу. "На заключительном этапе постараемся выяснить, снижает ли вакцина риск возникновения определенных заболеваний", — отметила эксперт. "Мы ожидаем, что в финальном этапе, который запланирован на конец года, будут участвовать несколько тысяч добровольцев", — указала ученый.

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Вакцина Lunar-Cov19 разработана специалистами из местной медицинской школы Duke-NUS совместно с американской фармацевтической компанией Arcturus Therapeutics. Новинка отличается от традиционных вакцин тем, что содержит только фрагменты генетического материала вируса, а не весь вирус. Попадая в организм человека, эти элементы заставляют клетку производить защитный белок против коронавируса.

Ранее гендиректор ВОЗ рассказал, сколько вакцин от коронавируса вышли в финал испытаний.

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