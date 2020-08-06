Гендиректор ВОЗ рассказал, сколько вакцин от коронавируса вышли в финал испытаний

В мире есть 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них - на очень хорошей стадии, говорит Гебреисус

Сейчас в мире разрабатывают более 200 вакцин от коронавируса , и шесть из них уже проходят клинические испытания.

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Об этом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил на форуме по безопасности в американском городе Аспен, сообщает ТАСС.

"У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания", — сказал он.

Гендиректор ВОЗ высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать вакцину от коронавируса как "общественное благо". Он пояснил вместе с тем, что требуется "глобальный консенсус в том, что любая вакцина должна расцениваться как глобальный общественный продукт". По его словам, экономическое восстановление в мире после пандемии могло бы пойти быстрее, если вакцина будет доступна для всех.

В настоящее время "имеется надежда" на то, что удастся получить эффективную вакцину, однако "без результатов клинических испытаний мы не можем сказать, что у нас есть вакцина", резюмировал глава ВОЗ.

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Напомним, американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals заявила об успешных испытаниях на животных вакцины против коронавируса .

Ранее власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Также 486 млн долларов получила американская биотехнологическая компания Moderna и 456 млн долларов — фармацевтическая Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили, что не верят в вакцину от коронавируса.

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