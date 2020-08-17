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Стало известно, куда направляется военная техника в Беларуси

17 августа, 16:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Журналисты назвали конечную точку направления военных грузовиков и БТР

Белорусы стали свидетелями массовой передислокации Вооруженных сил внутри страны, что напугало население на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов.

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Как отмечает TUT.by, вся замеченная 16 августа техника двигалась только на запад – не только в сторону Минска, но и в сторону городов, которые находятся еще ближе к границе с ЕС.

В пресс-службе Министерства обороны страны утверждают, что техника направляется на тактические учения. Ранее военные сообщили о намерении провести с 17 по 20 августа тактические маневры на границе с Литвой. Отмечается, что учения были запланированы задолго до выборов.

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"Если сопоставить имеющиеся видео и места, где была замечена техника, то все сходится", – констатируют журналисты.

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К тому же, издание обратило внимание на то, что была замечена только техника, произведенная в Беларуси – в частности, грузовики и бронетранспортеры. Российская армия такие не использует. Зато такие состоят на вооружении у витебских десантников, которых президент Александр Лукашенко недавно распорядился переместить под Гродно – тоже на западе страны.

Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который по разным подсчетам собрались до 220 тысяч человек.

На этом фоне Лукашенко созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, который пообещал при первой необходимости задействовать российские войска.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты армия Беларусь военная техника войска
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