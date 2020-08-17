Стало известно, куда направляется военная техника в Беларуси

Белорусы стали свидетелями массовой передислокации Вооруженных сил внутри страны, что напугало население на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов.
Как отмечает TUT.by, вся замеченная 16 августа техника двигалась только на запад – не только в сторону Минска, но и в сторону городов, которые находятся еще ближе к границе с ЕС.
В пресс-службе Министерства обороны страны утверждают, что техника направляется на тактические учения. Ранее военные сообщили о намерении провести с 17 по 20 августа тактические маневры на границе с Литвой. Отмечается, что учения были запланированы задолго до выборов.
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"Если сопоставить имеющиеся видео и места, где была замечена техника, то все сходится", – констатируют журналисты.
К тому же, издание обратило внимание на то, что была замечена только техника, произведенная в Беларуси – в частности, грузовики и бронетранспортеры. Российская армия такие не использует. Зато такие состоят на вооружении у витебских десантников, которых президент Александр Лукашенко недавно распорядился переместить под Гродно – тоже на западе страны.
Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который по разным подсчетам собрались до 220 тысяч человек.
На этом фоне Лукашенко созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, который пообещал при первой необходимости задействовать российские войска.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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