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Стало известно, сколько жизней коронавирус унес в Мексике

14 июля, 05:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За последние сутки в стране было зарегистрировано 485 летальных исходов

Число смертей среди заболевших коронавирусом в Мексике с конца февраля достигло 35 491. Такие данные содержатся в обнародованном докладе министерства здравоохранения республики, – пишет ТАСС.

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За последние сутки в стране было зарегистрировано 485 летальных исходов.

Общее число заразившихся увеличилось до 304 435, за сутки специалисты выявили еще 4 685 заболевших, на 203 больше, чем днем ранее. Согласно официальным данным, за последние две недели симптомы заболевания проявились у 28 843 человек. На долю столицы страны и штата Мехико приходится почти треть всех случаев заражения с начала эпидемии в республике.

С 24 июня в Мексике ежедневно фиксируется в среднем более 5 тысяч случаев заражения. Несмотря на это, в 17 из 32 регионов, включая Мехико, уровень эпидемической угрозы был снижен с максимального до высокого.

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Перед этим президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пандемия в республике близится к завершению.

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Ранее мы писали о том, что в Мексике число заражений коронавирусом приближается к рекорду.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мексика смерть заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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