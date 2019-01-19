Стейк из пробирки: израильские ученые рассказали о необычном изобретении

По их словам, данная разработка через несколько лет станет доступной каждой хозяйке

Стейк из пробирки: израильские ученые рассказали о необычном изобретении 2019-01-19T20:34:00+02:00 Другие страны По их словам, данная разработка через несколько лет станет доступной каждой хозяйке

Израильские ученые научились создавать искусственное мясо. Говорят, кулинарными экспериментами занимаются не для того, чтобы порадовать желудки, а для помощи человечеству.

Искусственное мясо создают в лаборатории израильского города Яффа. Здесь ради стейка не убивают корову, а выращивают мясо в пробирке.

"Эта технология предполагает, что мы берем говяжьи клетки и стимулируем их рост, чтобы получить мышечную ткань, то есть кусок мяса, который пригодный для употребления. Ученые насыщают клетки питательными веществами", - рассказала профессор Суламиф Левенберг.

Ученые признаются, что над вкусом еще надо поработать. Но уже есть уже огромное преимущество – продукт создан без ущерба для животного и окружающей среды.

"Производство мяса очень неэффективный процесс. Он слишком дорогой, если учитывать потребность в воде и земле, которых у нас просто нет. Если же мы представим искусственное выращивание мясных клеток – это в десять раз меньше воды, земли, энергии", - рассказал профессор Яков Нахмяс.

Но пока что искусственное мясо гораздо дороже обычного. Стоимость за килограмм составляет от 20 до 40 тысяч долларов или гамбургера из курицы, или обычного стейка.

Впрочем, ученые утверждают, что уже через три-четыре года мясо из пробирки настолько подешевеет, что его сможет приобрести каждая хозяйка. Кроме того, изготавливать его можно будет за две-три недели, а вот корову выращивают минимум два года. Ученые говорят, что искусственное мясо высвободит земли, которые сейчас отводят под пастбища.

Напомним, ранее эксперты заявили, что в 2021 году в магазинах появится искусственное мясо.

А Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в создание идеальной коровы. Миллиардер хочет, чтобы животное было в четыре раза более продуктивным и лучше переносило жару.

Кроме того, в США хотят изменить понятие "мясо". Если правительство США утвердит предложенное Ассоциацией скотоводов определение понятия "мясо", все стартапы Кремниевой долины, которые занимаются производством искусственного мяса, потеряют право писать это слово на упаковке.

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