Сторонника "русского мира" избили в Минске за футболку с "ДНР"

Неизвестные избили 42-летнего Сергея Лановенко, который гулял по столице Белоруссии в футболке с надписью "ДНР"

Группа неизвестных избила 42-летнего гражданина Белоруссии Сергея Лановенко. Порталу nn.by мужчина сообщил, что считает причиной конфликта свои политические взгляды – на нем была футболка с надписью "ДНР".

Инцидент произошел в центре белорусской столицы, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

После того, как они утвердительно ответили на вопрос Лановенко, "не бандеровцы ли они", между людьми завязалась драка.

Пострадавший утверждает, что в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

Как сообщается, хотя инцидент произошел еще 21 июня, известно об этом стало лишь спустя больше месяца.

В соцсетях Лановенко своих политических предпочтений не скрывает – у мужчины много снимков с российским флагом. Хотя сам он и утверждает, что ни к каким партиям или организаций не относится.

"Моя позиция – поддерживать людей, которые хотят мира в "ДНР", – утверждает сам Лановенко, комментируя произошедшее.

Как бы там ни было, уголовное дело и расследование правоохранительные органы Белоруссии возбуждать не стали.

Напомним, осенью 2017 года в Беларуси вынесли приговор наемнику, воевавшему на стороне боевиков "ДНР".

А уже в мае 2018 года в Беларуси суд приговорил боевика, который воевал за террористов "ЛНР", к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.