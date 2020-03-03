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Сторонники Нетаньяху лидируют на парламентских выборах в Израиле

3 марта, 02:45

Елена Кузьмич

Сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах. Он также имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство.

Об этом говорят результаты экзитполов после парламентских выборов.

Сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете (парламенте – Ред.) – на одно меньше, чем нужно для получения большинства. Об это сообщает The Jerusalem Post.

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Нетаньяху, скорее всего, без проблем найдёт нужную ему дополнительную поддержку у "перебежчиков" в других партиях и тогда сформирует новый кабинет министров, – так считают израильские СМИ.

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Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым поговорил о Холокосте и рассказал ему три истории про евреев.

Израильский премьер поблагодарил Украину за поддержку еврейского народа в противостоянии убийствам евреев во время Холокоста. Он рассчитывает на усиление и углубление отношений между Украиной и Израилем.

Также Зеленский подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

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выборы Израиль парламент Нетаньяху

Источник: Интерфакс

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