Суд арестовал бывшего президента Армении

Адвокаты заявили о намерении оспорить такое решение

В Ереване суд общей юрисдикции принял решение арестовать подозреваемого в свержении конституционного лада экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает издание NEWS.am, ссылаясь на данные своего корреспондента.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного следствия.

Со своей стороны, адвокаты заявили о намерении оспорить такое решение.

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Сам Кочарян заявил, что считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение.

"Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения", – сказал он.

Напомним, акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения.

Только после введения в Ереване с 1 марта указом президента Кочаряна чрезвычайного положения, сотрудники правоохранительных органов и армии оттеснили погромщиков и прекратили массовые беспорядки. В результате погибли десять человек, свыше 200 были ранены.