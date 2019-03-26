Суд отпустил задержанного ранее экс-президента Бразилии

78-летний экс-глава государства был задержан в Сан-Паулу в деле о возможной коррупции во время строительства комплекса АЭС Ангра

Фото: AFP

Суд отпустил задержанного ранее экс-президента Бразилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/983/3b2/5c99833b2d084.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/983/3b2/5c99833b2d084.jpg 2019-03-26T03:43:00+02:00 Другие страны 78-летний экс-глава государства был задержан в Сан-Паулу в деле о возможной коррупции во время строительства комплекса АЭС Ангра

Бразильский суд освободил из-под стражи экс-президента страны Мишела Темера, который ранее был вынужден доказывать, что он не умер, задержанного на прошлой неделе по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает DW.

Судья федерального суда в Рио-де-Жанейро постановил, что нет необходимости сажать за решетку 78-летнего политика, поскольку тот "не представляет угрозы для общества". Судья также не увидел никакой угрозы для дальнейшего хода расследований против Темера, если тот будет на свободе.

Напомним, 21 марта власти Бразилии задержала бывшего президента страны Мишела Темера.

78-летний экс-глава государства был задержан в Сан-Паулу в деле о возможной коррупции во время строительства комплекса АЭС Ангра. В частности, речь идет о взятках на сумму в один миллион бразильских реалов (около 230 тысяч евро).

Темер вступил на пост президента страны в 2016 году после импичмента президента Дилмы Русефф, во времена которой он шесть лет занимал пост вице-президента. Он покинул пост президента в 2018 году, после чего потерял иммунитет в отношении уголовного преследования.

Напомним, в минувшем году Мишел Темер был вынужден заявить, что он не умер, поскольку пенсионное ведомство страны задержало ему выплаты.

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