Супер-тайфун на Филиппинах: появились впечатляющие фото и видео

Ураган "Мангхут", который обрушился на север Филиппин, принес массовые разрушения зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи. При этом силу тайфуна отнесли к самой высокой, пятой категории, сообщает Reuters.

"Мощный тайфун с ветрами, достигающими скорости более 200 км/ч, обрушился на северную оконечность Филиппин", – отметили журналисты, называя ураган "супер-тайфуном".

Больше всего от удара стихии пострадала филиппинская провинция Кагаян, а также весь остров Лусон. Ранее спасатели эвакуировали десятки тысяч людей из прибрежных районов, где ожидаются наводнения, оползни и других стихийные бедствия.

























Отметим, что тайфун "Мангхут" сильнее, чем ураган "Флоренс", который обрушился на США и, по словам американского президента Дональда Трампа, станет "самой разрушительной стихией в истории".

Сила ураганного ветра во время азиатского тайфуна достигала 285 километров в час. В зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей, закрыли школы и отправляли спасателей и военнослужащих для оказания помощи.

Напомним, в начале года извержение вулкана Майон на Филиппинах стало одним из самых масштабных за последнее время. Вырывающаяся из кратера лава взлетала на высоту до километра, а столб пепла превысил высоту в три километра.

Окружающие вулкан города и поселке в радиусе до десяти километров засыпало вулканическим пеплом. Осадки пепла были настолько сильными, что видимость местами была нулевой, а на землю в разгар дня опустился вечерний сумрак. Тысячи людей были эвакуированы.

Также год назад Филиппины сотрясло мощное землетрясение, был эвакуирован президентский дворец.