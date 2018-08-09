Супруга Асада после госпитализации обратилась к сирийцам

Сегодня, 02:00

 У Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль молочной железы

фото AFP
фото AFP

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма опубликовала свое обращение после госпитализации из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера на своей странице в Facebook.

"Я часть народа, научившего мир стойкости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решимости и стойкости за все прошедшие годы", – говорится в обращении Асмы Асад.

Напомним, о госпитализации жены президента Сирии стало известно днем 8 августа. У Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль молочной железы, медики диагностировали рак на ранней стадии.

Известно, что супруге сирийского президента 42 года. Она родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию.

Ранее мы писали, что депутаты британского парламента предлагают лишить подданства Асму Асад, родившуюся в Великобритании супругу президента Сирии.

Также жены представителей Германии и Великобритании при ООН поместили на сайте YouTube видеоролик, призывающий первую леди Сирии помочь положить конец кровопролитию в этой стране.
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Источник:

"Сегодня"

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