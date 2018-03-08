Тибетцы назвали председателя КНР "будущим Буддой"

Тибетцы, которые исповедуют буддизм и проживают в китайской северо-западной провинции Цинхай, считают, что председатель КНР Си Цзиньпин – - "Бодхисаттва" или живое божество. Об этом заявил секретарь провинциального парткома Ван Гошэн.

"Простые люди в скотоводческих районах говорят, что только Си Цзиньпин является живым Бодхисаттвой. Это очень впечатляющее высказывание", – сказал он в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

Население Цинхая, являющегося родиной лидера буддистов далай-ламы, состоит преимущественно из тибетцев

В буддизме бодхисаттва - существо (или человек) принявшее решение стать Буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти все живые существа от страданий и выйти из бесконечности перерождений.

Напомним, в китайской провинции Ганьсу (уезд Цзинчуань) археологи нашли древнюю керамическую шкатулку. Находка уникальная, но внимание ученых со всего мира привлекла надпись на этом артефакте. Согласно расшифрованному тексту, монахами, которых звали Юнжань и Чжимин, были собраны более двух тысяч фрагментов шариры, зубов и костей Будды.

Ранее на Шри-Ланке прошел грандиозный парад слонов. На спине у самого красивого из них находился ящик, в котором, по поверьям, хранятся мощи Будды.