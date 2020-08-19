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Тихановская выступила с обращением к европейским лидерам (видео)

19 августа, 08:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Она заявила, что Лукашенко потерял легитимность

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

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С новым обращением Тихановская выступила перед внеочередным совещанием глав стран и правительств ЕС, которое пройдет 19 августа и будет посвящено ситуации в Белоруссии.

"Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", – сказала она.

Тихановская заявила, что Лукашенко потерял легитимность. По словам лидера оппозиции, с целью способствовать мирной передаче власти, она инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, чтобы приступить к процессу мирной передачи власти посредством диалога.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", – добавила Тихановская.

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