Швеция замораживает помощь государственным проектам в Беларуси

Поддержка демократических сил также под вопросом

Правительство Швеции решило заморозить часть помощи, предоставляемой проектам в Беларуси, в которых активно задействованы государственные учреждения. Об этом сообщил шведский министр международного сотрудничества и развития Питер Эрикссон в Twitter 18 августа.

Реклама

По его словам, пока Швеция замораживает меньшую часть помощи Беларуси, поскольку большая ее часть идет на гражданские проекты, которые продолжат финансировать.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", – написал он.

В то же время, как сообщает шведское издание Omni, в настоящее время Швеция изучает, может ли и дальше поддерживать и демократические силы Беларуси.

"Сейчас мы видим режим, которые, не колеблясь, применяет все государственные инструменты против собственного народа", – цитирует Эрикссона издание.

В тренде Белорусская оппозиция обвинила силовиков в массовых изнасилованиях задержанных девушек

Реклама

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку белорусам, заявив, что США поддерживают участников антиправительственных демонстрацийв Беларуси и демократические стремления жителей страны.

9 августа в Беларуси завершились выборы президента, на которых, согласно официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Такие результаты возмутили оппозицию и многих граждан Беларуси, поскольку были зафиксированы многочисленные факты фальсификаций и подтасовок.

Белорусы уже больше недели протестуют против Александра Лукашенко, причем со стороны граждан протесты носят мирный характер, силовики же, судя по многочисленным видео и свидетельствам людей, проявляют неоправданную жестокость.

Видео: Euroradio/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама