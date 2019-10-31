Трагедия национального масштаба: в Австралии сгорели заживо 350 коал

На востоке Австралии погибли около 350 коал. Животные сгорели заживо в лесу на востоке страны близ города Порт-Маккоури. Экологи говорят, именно там проживало большинство коал региона. В стране уже несколько лет подряд падает популяция этих животных, их осталось меньше 43 тысяч. Медведи гибнут из-за ухудшения экологии, появления новых болезней и нападений собак. Пожар в регионе до сих пор не утих и специалисты пока не могут точно посчитать сколько именно животных погибло.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что одно из самых милых животных может исчезнуть с лица земли. Тогда речь шла именно о коалах. Эксперты прогнозируют вымирание коал из-за глобального потепления и уничтожения естественной среды их обитания.

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Напомним, что под угрозой полного вымирания находится и другой вид животных – черепахи Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei). В прошлом месяце в зоопарке китайского города Сучжоу скончалась последняя известная ученым самка этих рептилий. Причиной исчезновения этих черепах стало загрязнение реки Янцзы, которая была их основным ареалом обитания.

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