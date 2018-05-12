Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании войны – СМИ

Сегодня, 08:45

Торжественное провозглашение мира должно произойти 12 мая в Сингапуре

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на высшем уровне, которая должна пройти 12 мая в Сингапуре, сделают совместное заявление о том, что официально Корейская война закончена. Об этом сообщила японская газета Nikkei, ссылаясь на свои источники.

В связи с этим ожидается, что на переговорах также будут присутствовать лидеры Южной Кореи и Китая.

По информации источника издания в администрации США, в настоящее время рассматривается возможность включения в совместное заявление конкретных договоренностей по денуклеаризации КНДР, а также объявления об окончании Корейской войны. "Никкэй" подчеркивает, что также может быть обозначен конкретный срок завершения денуклеаризации Севера – 2020 год.

Справка: После войны 1950-1953 года между Северной и Южной Корей было заключено перемирие, формально конфликт до сих пор не завершен. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин по итогам своей встречи в апреле сделали заявления, о том, что мирный договор между странами может быть подписан уже в этом году.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР была окончательно согласована во время визита Госсекретаря США в Северную Корею.

Ранее Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.
США, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, мирный договор

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