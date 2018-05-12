Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании войны – СМИ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на высшем уровне, которая должна пройти 12 мая в Сингапуре, сделают совместное заявление о том, что официально Корейская война закончена. Об этом сообщила японская газета Nikkei, ссылаясь на свои источники.

В связи с этим ожидается, что на переговорах также будут присутствовать лидеры Южной Кореи и Китая.

По информации источника издания в администрации США, в настоящее время рассматривается возможность включения в совместное заявление конкретных договоренностей по денуклеаризации КНДР, а также объявления об окончании Корейской войны. "Никкэй" подчеркивает, что также может быть обозначен конкретный срок завершения денуклеаризации Севера – 2020 год.

Справка: После войны 1950-1953 года между Северной и Южной Корей было заключено перемирие, формально конфликт до сих пор не завершен. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин по итогам своей встречи в апреле сделали заявления, о том, что мирный договор между странами может быть подписан уже в этом году.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР была окончательно согласована во время визита Госсекретаря США в Северную Корею.

Ранее Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.