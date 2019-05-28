Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Трамп: Япония купит наибольшее количество истребителей F-35

28 мая, 08:41

Японские вертолетоносцы Кага и Идзумо в ближайшее время будет преобразованы в легкие авианосцы

F-35. Фото: Flickr
F-35. Фото: Flickr.

Япония закупит самое большое количество многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 среди всех союзников США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Японию. 

Отмечается, что Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Вертолеты лидеров двух стран сели на его палубу, где были выстроены японские и американские военные моряки.

"Япония получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников. Такими великолепными самолетами будет, в частности оснащен и этот гигантский корабль, что позволит ему эффективно реагировать на конфликты в различных регионах", – сказал Трамп.

Премьер Абэ в своем выступлении на борту вертолетоносца подчеркнул, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок, как никогда.

"Вместе мы исполнены решимости отстаивать режим свободы и открытости во всех регионах Тихого и Индийского океанов", – заявил он.

"Кага" в ближайшее время будет преобразован в легкий авианосец. Он примет на борт после этого закупаемые в США новейшие многоцелевые боевые самолеты F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Вместе с "Кага" в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса – "Идзумо". Их водоизмещение – 19,5 тыс. тонн, длина – 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

Напомним, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, истребитель, Трамп, закупка

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп: Япония купит наибольшее количество истребителей F-35". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские истребители F-35 в "режиме зверя" заметили вблизи Ирана

Вчера, 04:19

Оснащение "режим зверя" предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя

США перехватили российские ракетоносцы и истребители у побережья Аляски

22 мая, 02:12

В Москве считают, что не нарушили американское воздушное пространство и ничего плохого не сделали

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Как нежно: Алина Гросу растрогала редким фото со своим женихом

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Алина Гросу выходит замуж! Известны дата и место свадьбы

Причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

10 причин почему жить одному — здорово

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Новое правописание украинского языка. ТОП-8 главных изменений
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь