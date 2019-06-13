Третий лишний: как объединились пророссийские и прозападные силы Молдовы

Ключевая задача – избавиться от правящего режима Владимира Плахотнюка

Протесты в Молдове - активисты блокируют здания госструктур. Foto: tv8.md.

В республике Молдова установилось фактическое двоевластие, и чем закончится противостояние – наверняка сказать трудно. Стабильность в стране под угрозой, и это серьезно беспокоит Киев.

Сайт "Сегодня" уже рассказывал о главных действующих лицах нынешнего политического противостояния. Какие угрозы для Украины может нести нынешний конфликт в Молдове, когда и чем он может завершиться? Ответы на эти и другие вопросы – в материале сайта ниже.

Конфликт в разгаре

Напомним, что избранный в феврале нынешнего года парламент Молдовы в течение 90 дней так и не смог сформировать коалицию. Когда определенный законом для создания коалиции срок истек, лояльный демократам Конституционный суд выносит вердикт, обязывающий президента распустить парламент. Додон отказывается, и КС в очередной раз приостанавливает полномочия Додона.

В этих условиях социалисты, видимо, при одобрении вице-премьера РФ Дмитрия Козака, приезжавшего накануне в Молдову, пошли на создание коалиции с внешнеполитическими антагонистами – ACUM. При этом пророссийская партия получила пост, который они требовали – спикера парламента (им стала глава Соцпартии Зинаида Гречаный). А на должность премьера была выдвинута Майя Санду. Случилось это 8 июня – формально на следующий день после завершения законодательно обусловленного срока и уже после решения Конституционного суда о роспуске парламента. На церемонию подписания коалиционного договора прибыли представители ЕС и США, поддержавшие создание такой коалиции.

"Формально, чисто по букве закона, Конституционный суд прав, поскольку срок в 90 дней, предусмотренный законодательством, истек 7 июля. Коалиция же была сформирована уже 8 июля – после решения Конституционного суда о роспуске парламента, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – Но есть большая часть политиков, которая говорит: мы договорились, досрочные выборы не нужны".

Далее события завертелись с калейдоскопической быстротой. Демократическая партия выводит людей на улицы, блокируются государственные учреждения. КС передает полномочия президента и.о. премьер-министра, демократу Павлу Филипу, обязывая теперь его распустить парламент и назначить досрочные выборы. Филип выполняет решение суда.

Парламент, в свою очередь, отказывается распускаться и принимает декларацию о "захваченном государстве". Поддержку парламенту оказывает, разумеется, и президент Додон, заявивший, что Владимир Плахотнюк заказал его убийство. Кроме того, Додон отменяет решение Филипа о роспуске парламента.

В итоге в Кишиневе параллельно заседают два правительства: демократов под руководством и.о. премьера Павла Филипа и коалиционное правительство социалистов и ACUM с премьером Санду.

Реакция России и Запада

Россия уже признала коалиционное правительство как законное. Запад пока что весьма дипломатично комментирует ситуацию. "Европейский Союз всерьез учел решения, принятые накануне парламентом Республики Молдова, включая создание правительственной коалиции", – говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседства Йоханеса Хана. Правительства ФРГ, Франции, Великобритании, Польши и Швеции выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку парламенту Молдовы "как представителю молдавского народа и как наиболее соответствующему месту для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных". США в свою очередь призвали стороны к сдержанности и диалогу.

"Такая коалиция, понятно, только на руку России, поскольку она отдаляет Молдову от проевропейского курса. Она является продуктом компромиссов и уступок, а основные уступки как раз касались идеологического фронта, то есть евроинтеграционного фронта. Что касается ЕС, то им важно поддержать стабильность в стране и восстановить отношения, которые в последнее время пошатнулись. Играть в политические игры они не заинтересованы, у них нет ни времени, ни ресурсов, ни желания. У России в Молдове значительно сильнее позиции, чем у Запада", – пояснил мотивы крупнейших внешнеполитических игроков Илья Куса.

В свою очередь, глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский не исключает, что Евросоюз рассчитывает усилить свое влияние на Молдову через представительство прозападных политиков в коалиции и правительстве, а также с помощью финансовой поддержки.

"Запад уже дал четко понять, что готов оказать существенную финансовую помощь Молдове в случае формирования правительства. Возможно, если ACUM удастся контролировать процесс, то им удастся "купить" лояльность социалистов", – сказал Петр Бурковский в комментарии сайту "Сегодня".

При этом, отмечает эксперт, Россия, конечно же, не будет наблюдать за ситуаций, сложа руки.

"Если ACUM начнет активно продвигать свои идеологические принципы или будет какая-то угроза российским интересам, социалисты могут легко выйти из коалиции и пойти на переговоры с демократами", – говорит Петр Бурковский.

Что касается интересов России, то, как отмечает эксперт, для Кремля "идеальным было бы вытеснить Плахотнюка из страны, чтобы молодые прозападные реформаторы оказались один на один с социалистами. Но это не так легко сделать", – говорит Петр Бурковский.

Интересы Украины

Сдержанность по отношению к событиям в Молдове проявил и официальный Киев. "Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове... Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", – отмечается в заявлении МИД Украины.

"Конечно, оптимальным для Украины был бы вариант коалиции демократов и ACUM, но он не был реализован по причине отсутствия коммуникации Плахотнюка с Западом, – говорит Петр Бурковский. – А самым худшим для нас вариантом было бы объединение Плахотнюка с социалистами, что означало бы усиление пророссийских сил в Молдове. И что плохо - такая коалиция отличалась бы устойчивостью. Нынешний вариант, когда социалисты вошли в правительство и возглавили парламент, для нас также не очень благоприятный. Единственное– эта коалиция долго не просуществует", – отмечает эксперт.

Согласен с этим мнением и Илья Куса.

"Украине не выгодно усиление социалистов и пророссийских сил. Нам выгоден либо Плахотнюк, с которым есть устоявшиеся отношения, либо близкий идеологически проевропейский блок", – говорит эксперт.

Противостояние надолго

Эксперты сайта "Сегодня" уверены, что политическое противостояние в Молдове находится лишь на начальном этапе.

"Понятно, что такая коалиция нестабильна. Да, они договорились по некоторым вопросам, поднимать другие, в том числе принципиальные, они попросту не будут. Но существование коалиции не будет длительным. Впереди все равно перевыборы в парламент. При этом до выборов временные союзники не смогут "нейтрализовать" Плахотнюка, для чего, собственно, и объединялись. У них слишком мало времени и слишком много разногласий", – говорит Илья Куса.

О нестабильности коалиции говорит и Петр Бурковский.

"Коалиция неестественная. Любые заявления по внешней политике, попытки социалистов интенсифицировать связи с РФ встретят сопротивление ACUM. В то же время евроинтеграционные устремления ACUM будут блокироваться президентом, парламентом и социалистами в правительстве. То есть, пока внешнеполитические вопросы подниматься не будут, альянс возможен. Но не дольше", – говорит Петр Бурковский.

При этом, по словам эксперта, пока в Молдове идет внутренняя политическая борьба, Россия не пойдет на обострение, не будет пытаться резко усилить свои позиции.

"Противостояние в Молдове продолжится. Но каких-то резких изменений внешнеполитического курса не будет. Поскольку ни один из игроков – ни реформаторы, ни социалисты, ни демократы – в ближайшей перспективе не будет иметь серьезного преимущества", – говорит эксперт.

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