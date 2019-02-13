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Три страны НАТО пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400

Сегодня, 18:53

В переговорах с Анкарой по российским системам участвуют Вашингтон, Париж и Рим

Фото: MilitaryRussia.Ru
Фото: MilitaryRussia.Ru.
Три страны НАТО пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg Другие страны В переговорах с Анкарой по российским системам участвуют Вашингтон, Париж и Рим

Вашингтон, Париж и Рим обсуждают с Анкарой альтернативы покупке Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на полях заседания Совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

"Сейчас идет диалог между Турцией и США по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны, также проводятся контакты между Турцией и другими странами НАТО, в частности Францией и Италией, по приобретению альтернативной французской системы ПВО SAMP/T (ASTER 30-SAMP/T – Ред.)", - заявил Столтенберг отвечая на вопрос о планах Анкары приобрести российские С-400.

В то же время генсек напомнил, что "каждая страна НАТО может самостоятельно принимать решения относительно того, какие виды вооружения ей приобретать".

Помимо этого он напомнил, что в Турции продолжают дислоцироваться два дивизиона противовоздушных систем SAMP/T (Италия) и Patriot (Испания), которые направлены в эту страну в 2012 году в рамках миссии НАТО по содействию усилению ПВО Турции для защиты от возможных ракетных ударов с территории Сирии.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что турецкие власти готовы допустить американских технических экспертов к изучению зенитных комплексов С-400, которые Россия поставит Турции в следующем году. Таким образом, Анкара хочет разрешить беспокойство Пентагона, связанное с американо-турецким военным сотрудничеством.

Именно Турция является ключевым партнером в программе США по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, разработанных, чтобы обходить С-400. Так, 10 турецких компаний получили от США заказ на 12 млрд долларов по производству ключевых компонентов для самолета, включая фюзеляж и шасси.

Учитывая то, что целью российских комплексов С-400 являются, по большей части, американские и коалиционные самолеты, чиновники в США выразили беспокойство тем, что новейшие технологии истребителя F-35 "могут быть скомпрометированы и использованы для улучшения системы противовоздушной обороны России", утверждают источники издания.

Ранее мы уже писали, что США считают приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 угрозой для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.

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Тег США, Турция, НАТО, с-400

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Источник:

ТАСС

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