Тропический циклон в Зимбабве унес жизни 24 человек
Непогода на востоке страны привела к паводкам и разрушениям
На востоке Зимбабве, на который обрушился тропический циклон "Идай", из-за непогоды погибли 24 человека. Об этом сообщило министерство информационно-коммуникационных технологий страны.
По данным министерства, циклон привел к паводкам. Также на востоке страны разрушены дома, мосты, размыты дороги и произошли перебои с подачей электроэнергии.
Ранее мы писали о том, что циклон затронул провинцию Маникаленд, которая находится на границе с Мозамбиком. Также сообщалось, что из-за непогоды по меньшей мере 100 человек числятся пропавшими без вести.
Напомним, ранее в юго-восточном индийском штате Тамилнад, на который обрушился мощный циклон "Гаджа", из-за действия стихии погибли 35 человек. Из-за непогоды из прибрежных районов пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек. В стране отменили ряд поездов, маршрут которых проходил через пострадавшие районы.
Также мы писали о разрушениях, которые спровоцировал циклон "Титли" в Индии,унеся жизни 57 человек.
Кроме того, сообщалось об урагане "Ксенофон", который пришел в Грецию ранее в этом месяце. Из-за стихийного бедствия три человека были объявлены пропавшими без вести.
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