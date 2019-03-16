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Тропический циклон в Зимбабве унес жизни 24 человек

Сегодня, 13:48

Непогода на востоке страны привела к паводкам и разрушениям

Фото: Pixabay
Тропический циклон в Зимбабве унес жизни 24 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ce2/fd6/5c8ce2fd650ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ce2/fd6/5c8ce2fd650ac.jpg Другие страны Непогода на востоке страны привела к паводкам и разрушениям

На востоке Зимбабве, на который обрушился тропический циклон "Идай", из-за непогоды погибли 24 человека. Об этом сообщило министерство информационно-коммуникационных технологий страны.

По данным министерства, циклон привел к паводкам. Также на востоке страны разрушены дома, мосты, размыты дороги и произошли перебои с подачей электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что циклон затронул провинцию Маникаленд, которая находится на границе с Мозамбиком. Также сообщалось, что из-за непогоды по меньшей мере 100 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее в юго-восточном индийском штате Тамилнад, на который обрушился мощный циклон "Гаджа", из-за действия стихии погибли 35 человек. Из-за непогоды из прибрежных районов пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек. В стране отменили ряд поездов, маршрут которых проходил через пострадавшие районы.

Также мы писали о разрушениях, которые спровоцировал циклон "Титли" в Индии,унеся жизни 57 человек.

Кроме того, сообщалось об урагане "Ксенофон", который пришел в Грецию ранее в этом месяце. Из-за стихийного бедствия три человека были объявлены пропавшими без вести.

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Тег Зимбабве, шторм, непогода, погибшие, циклон

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Источник:

ТАСС

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