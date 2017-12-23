Тропический шторм на Филиппинах: по меньшей мере погибли 100 человек

Еще десятки людей считаются пропавшими без вести

На Филиппинах в результате тропического шторма "Тембин", который ударил по южной части островного государства погибли по меньшей мере 100 человек. Об этом сообщает ВВС.

Также отмечено, что еще десятки людей пропали без вести.

Шторм "Тембин" привел к наводнениям и оползням на острове Минданао.

Больше всего пострадали города Тубод и Пиагапо, в которых разрушены многие жилые дома.

Также сообщается о погибших в городах Пиагапо, Сарипада и Пакасум. В частности, в городе Тубод, по данным местной полиции, погибли 19 человек.

На данным монет скорость ветра шторма составляет около 80 километров в час.

Напомним, что ранее сообщалось о погибших.

Напомним, летом Филиппины сотрясло мощное землетрясение, эвакуирован президентский дворец.

Ранее на юге Албании непрерывные дожди привели к сильным наводнениям, несколько рек вышли из берегов, в некоторых регионах проводится эвакуации жителей.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.