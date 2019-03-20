Турция и Иран договорились продолжить совместную операцию против курдов

Заместители министров внутренних дел Турции и Ирана провели телефонные переговоры

Фото: AFP

Турция и Иран договорились продолжить совместную операцию против курдов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e87/4d0/5c6e874d01909.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e87/4d0/5c6e874d01909.jpg 2019-03-20T16:14:00+02:00 Другие страны Заместители министров внутренних дел Турции и Ирана провели телефонные переговоры

Турция и Иран договорились продолжить совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства внутренних дел Турции.

"Заместители министров внутренних дел Турции и Ирана Мухтерем Индже и Хусейн Зульфикари провели телефонные переговоры и обсудили совместную операцию на границе двух стран, которая началась 18 марта, - отмечается в заявлении. - Кроме того, сегодня по телефону пообщались командир турецкой жандармерии генерал Ариф Четин и глава пограничной гвардии бригадный генерал Касым Ризаи и договорились продолжить проведение операции против РПК".

В понедельник глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара и Тегеран впервые провели совместную операцию. Однако позднее агентство Мехр со ссылкой на источник в Генштабе ВС Ирана сообщило, что вооруженные силы Исламской Республики не участвовали в турецкой операции.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии.

"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если она атакует курдов", – написал глава Белого дома и призвал создать "буферную зону" в 20 миль (около 32 км).

Стоит напомнить, что Турция заявила о подготовке к началу военной операции в Сирии, главной целью которой должна были стать очистка города Манбидж от вооруженных курдских отрядов для передачи арабскому населению.

Турция уже провела на территории Сирии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.

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