Турция и Иран договорились продолжить совместную операцию против курдов
Заместители министров внутренних дел Турции и Ирана провели телефонные переговоры
Турция и Иран договорились продолжить совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства внутренних дел Турции.
"Заместители министров внутренних дел Турции и Ирана Мухтерем Индже и Хусейн Зульфикари провели телефонные переговоры и обсудили совместную операцию на границе двух стран, которая началась 18 марта, - отмечается в заявлении. - Кроме того, сегодня по телефону пообщались командир турецкой жандармерии генерал Ариф Четин и глава пограничной гвардии бригадный генерал Касым Ризаи и договорились продолжить проведение операции против РПК".
В понедельник глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара и Тегеран впервые провели совместную операцию. Однако позднее агентство Мехр со ссылкой на источник в Генштабе ВС Ирана сообщило, что вооруженные силы Исламской Республики не участвовали в турецкой операции.
РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии.
"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если она атакует курдов", – написал глава Белого дома и призвал создать "буферную зону" в 20 миль (около 32 км).
Стоит напомнить, что Турция заявила о подготовке к началу военной операции в Сирии, главной целью которой должна были стать очистка города Манбидж от вооруженных курдских отрядов для передачи арабскому населению.
Турция уже провела на территории Сирии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.
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