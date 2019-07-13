Турция начала военную операцию в Ираке: в ход пошли спецназ, артиллерия и ВВС

ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирак

Турецкие войска. Фото: AFP

Министерство национальной обороны Турции объявило в субботу о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака.

"На севере Ирака 12 июля в 22:00 наши отряды спецназа начали новую операцию "Лапа-2" при поддержке артиллерии и ВВС", - говорится в коммюнике.

В Минобороны отметили, что в операции также принимает участие сухопутная военная техника, боевые вертолеты T129 ATAK, а также беспилотные летательные аппараты. "Лапа-2" направлена на уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк", – сообщается в заявлении.

ВС Турции объявили 28 мая 2019 года о начале крупномасштабной военной операции на севере Ирака под названием "Лапа". За это время турецкие военные нейтрализовали более 60 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции.

Мы также писали, что Турция назвала провокацией РПК нападение на военную базу страны в северном Ираке, в ходе которой были убиты три иракских мирных жителя.

Кроме того, в прошлом году мы писали о штурме турецкими войсками сирийского города Африн, который находился под контролем курдов.

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