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Турция нанесла огромный урон силам Асада в Сирии: названы потери за два месяца

10 марта, 10:53

Сергей Мартынец

Войска Асада и поддерживающие его российские наемники лишились более сотни танков и другой техники

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии, но за последние два месяца ожесточенных боев турецкие военные нанесли огромный урон армии Башара Асада, которая поддерживается российскими наемниками. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал инфографику уничтоженной техники асадовских войск.

Потери режима Асада-Путина за два последних месяца в Сирии:

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  • 151 тaнк, из ниx 117 подбиты, девять выведены из строя и 25 захвачены в качестве трофеев;
  • 48 БMП, из ниx 32 уничтожены, одна выведена из строя и 15 захвачены;
  • 11 самоходных зенитных установок "Шилка": пять уничтожены и шесть захвачены;
  • два вертолета;
  • 50 противотанковых ракетных комплексов;
  • 99 автомобилей;
  • 11 БПЛA;
  • 20 ракетных установок;
  • 13 артиллерийских орудий;
  • 23 "зенитки";
  • четыре истребителя;
  • четыре системы противовоздушной обороны.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Идлиб – последняя сирийская провинция на севере, которую контролирует вооруженная оппозиция. По данным ООН, там проживает 3,5 млн мирных жителей, которые оказались на пороге гуманитарной катастрофы из-за продолжающихся боев.

Турция поддерживает сирийскую оппозицию, Россия с 2015 года – силы Башара Асада. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия – единственная страна, силы которой находятся на территории Сирии легально по приглашению президента Асада. Официальная Анкара настаивает, что их военные в Сирии по приглашению сирийского народа. Сайт "Сегодня" разбирался, к чему может привести новое противостояния Турции и России в Сирии.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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техника Сирия Турция штирлиц война в Сирии

Источник: Сегодня

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