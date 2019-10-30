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Турция осудила Конгресс США за принятие законопроекта с санкциями против Анкары

30 октября, 03:10

МИД подчеркнул, что Анкара "решительно осуждает данный законопроект"

С осуждением принятия палатой представителей конгресса США законопроекта с санкциями против Турции выступил турецкий МИД.

В распространенном МИД заявлении говорится, что этот документ, затрагивающий турецких высокопоставленных лиц и турецкую армию, "противоречит соглашению по Сирии от 17 октября, достигнутому между Турцией и США и духу НАТО".

МИД подчеркнул, что Анкара "решительно осуждает данный законопроект".

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Внешнеполитическое ведомство призывает американскую администрацию не предпринимать шагов, которые могут ухудшить двухсторонние отношения между Турцией и Соединенными Штатами.

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Накануне Палата представителей 403 голосами за и 11 против приняла законопроект, предусматривающий санкции против ряда турецких чиновников, включая министра обороны, а также против турецких финансовых учреждений за операцию против курдов в Сирии и приобретение Турцией российских ЗРК С-400.

Законопроект для того, чтобы стать полноценным законом, должен был одобрен сенатом и подписан президентом.

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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Турция МИД конгресс санкции с-400

Источник: Интерфакс

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