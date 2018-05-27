Турция отсудила у России миллиард долларов за использованный газ

Турция и Москва пришли к согласию по 10,25% скидке на российский газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что в 2015-м Турция обратилась к России с требованием о скидке в цене на природный газ, поставляемый по "Голубому потоку" и Западной ветке. Российская сторона отказалась удовлетворять это требование, и тогда Анкара обратилась в Международный арбитраж.

"По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процентов на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 млрд долларов, будет возвращена Турции", – сообщил президент.

Ранее британский специалист назвал проблему двух российских "газовых" проектов в ЕС.

Большинство разрешений для строительства газопровода "Турецкий поток", который собираются проложить до ЕС, получены, его ввод в эксплуатацию планируется провести до 30 декабря 2019 года.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.