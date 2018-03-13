Турция сообщила о важном военном успехе в Сирии

Сегодня, 12:43

Подконтрольный курдам Африн оказался в окружении турецких войск

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru
Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Турция заявила, что ее армия и союзные силы в Сирии 12 марта окружили город Африн на севере страны, контролируемый курдскими повстанцами. Об этом сообщает AFP.

Сирийско-курдские "Отряды народной самообороны" YPG, в свою очередь, заявляют, что турецкие войска обстреливают все дороги к городу Африн. Об этом сообщает Reuters.

"Нет никакой возможности, чтобы свободно добраться до города Африн. Все дороги становятся целью обстрела турецких сил", – заявил агентству Reuters представитель YPG Нури Махмуд.

Отвечая на заявление турецкой армии об окружении города, Махмуд заявил, что Африн уже давно окружен "со всех сторон".

Окружение города Африн является ключевым шагом операции Турции "Оливковая ветвь", начавшейся 20 января и направленной на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) из региона Африн на севере Сирии.

Как известно, город Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG, на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.
Сирия, Турция, курды, Африн
Источник:

Европейская правда

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