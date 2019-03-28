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Турцию могут исключить из проекта по F-35 без серьезного ущерба для программы – СМИ

Сегодня, 10:20

Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию F-35

F-35
F-35. Фото: Flickr
Турцию могут исключить из проекта по F-35 без серьезного ущерба для программы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg Другие страны Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию F-35

Возможное исключение Турции из программы по созданию F-35 не нанесло бы значительного ущерба производству этого истребителя-бомбардировщика пятого поколения и лишь на начальном этапе привело бы к определенным трудностям, связанным с необходимостью поиска нового поставщика деталей и компонентов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в США.

Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию F-35, производя различные детали для данного истребителя. Анкара при этом уже заказала у Вашингтона 30 таких машин. США, однако, предупредили Турцию о том, что они могут отказать ей в продаже F-35 в случае приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Кроме того, как сообщает Reuters, Турция может быть также исключена из проекта по созданию F-35, причем без серьезных последствий для данной программы. По данным источников агентства, Турция производит около 800 деталей для истребителя, и для абсолютного большинства из них могут быть найдены новые поставщики. При этом отказ от услуг Турции изначально может замедлить производство F-35, собираемых на заводе американской компании Lockheed Martin, примерно на три месяца. В Пентагоне отказались прокомментировать данную информацию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что закупка Турцией российских С-400 может привести к отказу от военных сделок с США и санкциям . По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35.

Накануне мы писали, что президенту США Дональду Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России. Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал Кертис Скапаротти.

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Тег Турция, F-35, C-400

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Источник:

ТАСС

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